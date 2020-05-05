رفحاء 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واستواصل بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة الحدود الشمالية، أعمالها الاحترازية بنقاط الفرز على مداخلها من خلال عملية التعقيم لجميع المركبات المارة بطريق الشمال الدولي المار بها.ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وإنفاذاً لقرار تعقيم نطاق الفرز لمداخل المنطقة في مركز شعبة نصاب 150 كيلو مترا شرق محافظة رفحاء، لتحييد هذه الجائحة.// انتهى //22:45ت م0206