عرعر 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة خلال 90 يوماً أكثر من 1.245.491 لتر من المعقمات وذلك بعد تخفيفها حسب الطرق الصحية المتبعة وذلك ضمن الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وحرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة.وأوضحت أمانة المنطقة أن الأعمال شملت غسيل وتعقيم وتطهير نحو 5868 موقعا وذلك من خلال فرق مختصة بعمليات الإصحاح البيئي بلغت نحو 4336 عاملا مستخدمت وأكثر من 1925 معدة وآلية للإصحاح البيئي إضافة إلى تعقيم وتطهير نحو 761568 حاوية نظافة ومعدات وآليات مختلفة.وأضافت أن أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة لها قامت بإزالة نحو 33633 طنا من النفايات إضافة إلى رفع وإزالة أكثر من 70200 طن من الأنقاض ومخلفات البناء مستخدمة نحو 5079 من الآليات والمعدات المختصة و 20090 من الكوادر البشرية المتخصصة.// انتهى //23:44ت م0222