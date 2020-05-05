عام / قطاع طريف الصحي يجري أكثر من 16800 فحص بنِقَاط الفرز الصحي بمداخل المحافظة خلال شهر رمضان
الثلاثاء 1441/9/12 هـ الموافق 2020/05/05 م واس
طريف 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس
أجرى القطاع الصحي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أكثر من 16800 فرز طبي للكشف عن طريق قياس درجة الحرارة - بمداخل محافظة طريف عبر نقاط الفرز البصري وذلك من بداية شهر رمضان المبارك إلى اليوم الثاني عشر من رمضان.
ونفذ قطاع طريف الصحي حملات توعوية، بالتعاون مع عدة جهات حكومية والفرق التطوعية، في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
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