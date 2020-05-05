طريف 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأجرى القطاع الصحي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أكثر من 16800 فرز طبي للكشف عن طريق قياس درجة الحرارة - بمداخل محافظة طريف عبر نقاط الفرز البصري وذلك من بداية شهر رمضان المبارك إلى اليوم الثاني عشر من رمضان.ونفذ قطاع طريف الصحي حملات توعوية، بالتعاون مع عدة جهات حكومية والفرق التطوعية، في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //23:45ت م0223