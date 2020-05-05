الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسعقد رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، الاجتماع الدوري الثالث للجنة عبر الاتصال المرئي مع 76 حكمًا وحكمًا مساعدًا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بحضور نائبه يوسف ميرزا.وشهدت بداية الاجتماع ترحيب رئيس لجنة الحكام بمنسوبي اللجنة وجميع الحكام الحاضرين، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل للتطوير والارتقاء بالمستوى الفني للحكم السعودي الذي بدأ يعود تدريجيًا واستطاع أن يثبت نفسه من خلال الأداء المقدم في المباريات المسندة للأطقم الوطنية.وكان خلال الاجتماع شرح الحالات التحكيمية بعد عدة اختبارات أجريت للحكام والتحليل الفني وفتح النقاش بين جميع الحكام.// انتهى //23:51ت م0225