عرعر 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واستواصل الحملة الوطنية "مجتمع واعٍ" أعمالها بمدينة عرعر والتي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.وأوضح مدير العلاقات العامة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عايد مرضي العنزي أن حملة "مجتمع واعٍ" تأتي ضمن سلسلة مبادرات "وطن العطاء"، وذلك بالتعاون مع الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بهدف توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الحملة تضمنت خطة تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية،ويشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين لتقديم الخدمات الوقائية وإيجاد فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.من جانبه، أكد منسق الحملة بالمنطقة أحمد معيوف العنزي أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أقام ركن خاص للحملة في عرعر مول وعدد من المراكز التجارية بالمنطقة, حيث قدم الفحوص الطيبة لمرتادي السوق ومقدمًا المعقمات والإرشادات الطبية والتوعوية، وتوزيع المطويات بأكثر من أربع لغات.// انتهى //23:55ت م0228