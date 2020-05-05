فولفسبورج 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلن مدير الكرة بنادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم يورج شماتكه اليوم أن الفريق بدأ التدريبات مساء اليوم، وذلك بعد فترة التوقف عن جميع الفعاليات الرياضية في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقال شماتكه في تصريحات صحافية: " عدنا إلى التدريبات كفريق " بعد حصول الفريق على موافقة السلطات الصحية المحلية لإقامة التدريبات الجماعية لكنه امتنع عن ذلك تضامناً مع الأندية الأخرى.وأقيمت التدريبات على مجموعات صغيرة، كي لا تشكل التدريبات الجماعية أفضلية للفريق على حساب فرق أخرى لم تبدأ التدريبات الجماعية بعد.وتلقى النادي أمس نتائج الفحوص التي أكدت عدم وجود أي حالات إصابة بعدوى كوفيد19- بين اللاعبين والمدربين وكذلك الإداريين.وحصل النادي على موافقة من قبل عمدة فولفسبورج، كلاوس مورس بالعودة إلى التدريبات بشكل طبيعي.ويأمل شماتكة ومسؤولي أندية الدوري الألماني أن يشهد اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء وزراء الولايات، المقرر غدا الأربعاء، الموافقة على استئناف منافسات الموسم، المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي.//انتهى//23:58ت م0229