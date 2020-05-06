جدة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسشاطرت وكالة الأنباء السعودية بجدة اليوم، ضباط وأفراد حرس الحدود بمركز أبحر الواقع شمال المحافظة طعام الإفطار وصلاة المغرب، للاطلاع على الإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة –أيدها الله-.وفي جولة بحرية وثقت "واس" تحركات دوريات حرس الحدود والإمكانات المتطورة الفنية المتوفرة من خلال القوة البشرية المؤهلة والمدربة، التي تشعر بالفخر والعزة أن جعلهم على ثغر الوطن، وأن يقوموا بهذه المهام التي تُشرّف أي مواطن وهي حماية هذه البلاد الغالية، والذود عنها.وتكمن أعمال حرس الحدود المناطة به في حراسة حدود المملكة البرية والبحرية، والموانئ والمرافئ البحرية، ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون للوسائط البحرية والإطفاء البحري.كما تتمثل أعمال نقاط حرس الحدود أيضاً في إرشاد التائهين بمنطقة الحدود البرية وتقديم العون لهم، ومراقبة كافة من يتواجد بمنطقة الحدود البرية والبحرية للتأكد من مراعاتهم للقواعد والنظم المقررة لذلك، وضبط الأمن داخل الموانئ والمرافئ البحرية والمنافذ البرية، والتعاون مع الجهات الرسمية في نطاق ما تنص عليه الأنظمة المرعية وما تقضي به المصلحة العامة ضمن مهمة حرس الحدود.ويُضاف إلى مهمتها الأساسية بحفظ حدود الوطن، بالتنسيق والتعاون الكامل مع قوات الأمن الداخلي، والقوات المسلحة، والدوائر الرسمية، في سبيل تحقيق واجباتها على الوجه الأكمل، وضبط الممنوعات والمحرمات والمحظورات والقبض على مهربيها وحائزيها ووسائط نقلها والتفتيش عن الأشياء المهربة والممنوعة.فيما يقوم رجال حرس الحدود بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والجرائم عابرة الحدود، إلى جانب تقديم المساعدة لمرتادي البحر وتطبيق لوائح الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة، والغوص، والأنشطة البحرية، وكذلك مزاولة الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود حالياً بتطبيق منع التجول على شواطئ جدة كاملة.// انتهى //00:02ت م0230