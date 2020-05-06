المنامة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسحصدت النسخة الثانية من بطولة اللجنة الأولمبية البحرينية للألعاب الإلكترونية التي تقام بالتعاون مع منظمة خالد بن حمد الرياضية للألعاب الإلكترونية والبحرين مشاركة واسعة من المشاركين.واعتمدت اللجنة الأولمبية حوالي 1100 مشارك سجلوا أسماءهم للمشاركة في البطولة بعد إغلاق باب التسجيل في 4 مايو الجاري ليتواصل النجاح المتميز للبطولة التي حصدت نسختها الأولى إقبالا كبيراً.وخصصت اللجنة الأولمبية جوائز نقدية بقيمة 26.000 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى.يذكر أن البطولة التي تنظمها اللجنة الأولمبية تقام في إطار دعم الجهود الوطنية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مملكة البحرين في حث المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19).// انتهى //00:06ت م0233