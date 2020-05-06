بغداد 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسجلت العراق خلال الـ24 الساعة الماضية 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 2431 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24, ليصل الإجمالي إلى 102 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 27 حالة شفاء جديدة، لترتفع حالات الشفاء إلى 1571حالة, فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية فحص 5898 نموذجا, ليبلغ إجمالي عدد الفحوص المنجزة حتى اليوم 113484 نموذجًا.وأوضحت الصحة العراقية أن الحالات الجديدة، توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى وإربيل.// انتهى //00:07ت م0234