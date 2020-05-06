ظهران الجنوب 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، جهود الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، خلال ساعات منع التجول وتناولهم الإفطار.وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة، التزام الأهالي بتطبيق منع التجول، الذي يأتي من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //00:08ت م0235