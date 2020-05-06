عام / "واس" ترصد عمل الجهات الأمنية في الميدان وقت الإفطار بمحافظة ظهران الجنوب
الأربعاء 1441/9/13 هـ الموافق 2020/05/06 م واس
ظهران الجنوب 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس
رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، جهود الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، خلال ساعات منع التجول وتناولهم الإفطار.
وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة، التزام الأهالي بتطبيق منع التجول، الذي يأتي من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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