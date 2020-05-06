تونس 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسوقعت تونس اليوم اتفاقاً لتعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 12 من البنوك التونسية بما يعادل 1180 مليون دينار تونسي.وأفاد وزير المالية التونسي محمد نزار يعيش لدى إشرافه ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على موكب التوقيع على القرض بالعاصمة التونسية، أن القرض سيخصص لمجابهة انعكاسات تراجع النشاط الاقتصادي، وتفعيل الإجراءات الاستثنائية التي وضعتها الدولة لتوفير اعتمادات إضافية لقطاع الصحة، ومرافقة المؤسسات المتضررة من إجراءات الحجر الصحي والمحافظة على مواطن العمل بها.وشدّد في السياق ذاته، على أهمية الدّور الموكول للبنوك التونسيّة في المساهمة في مجابهة التداعيات الاقتصادية وتخفيف العبء المالي على المؤسسات وتقديم المساندة اللازمة لها.// انتهى //02:04ت م0270