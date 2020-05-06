تونس 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسسجلت تونس أربع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1022 حالة مؤكدة، وذلك من خلال إجراء 25165 تحليلاً مخبريًا، منذ أن اكتشفت أول إصابة بهذا الفيروس في البلاد.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن اكتشاف الإصابات الجديدة جاءت إثر القيام بـ312 تحليلاً مخبريًا، لافتًا الانتباه إلى شفاء 482 حالةً.وتصدرت تونس العاصمة كل المحافظات التونسية بتسجيلها 231 حالة إصابة، تليها محافظة أريانة بـ 99 إصابةً.// انتهى //02:08ت م0272