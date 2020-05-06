المدينة المنورة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسنظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، اليوم اللقاء الخامس من سلسلة العمارة الاسلامية، والتي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك من عبر الاتصال المرائي.وجاء لقاء اليوم تحت عنوان "المدينة الإسلامية تنمية مستدامة : التجربة السعودية" ، قدمها المعماري والمخطط العمراني المهندس علي بن محمد الشعيبي، وأدار الحوار المهندس سامي بن عدنان الحداد.//انتهى//02:19ت م0274