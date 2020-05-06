الطائف 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسنجح بفضل الله تخصصي الطائف في تنفيذ مبادرة توصيل الأدوية لمنازل المرضى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفترة منع التجول حيث تمكن من إيصال 7900 وصفة علاجية للمرضى في منازلهم وذلك خلال شهر أبريل 2020 م.وأوضحت الصحة في الطائف أن آلية العمل تتضمن إستقبال الوصفات العلاجية على برنامج الواتساب ومن ثم طباعتها وتجهيزها وتقسيم فرق العمل الذي يبدأ المرحلة الأخيرة المتمثلة في إيصال الأدوية بعد نهاية الدوام حيث يصل معدل التوزيع اليومي ما يقارب 263 وصفة علاجية في أحياء المحافظة وخارجها لمسافات تصل 300 - 400 كلم.// انتهى //02:37ت م0276