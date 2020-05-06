الرباط 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسحذرت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني من نوايا الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة تشمل معظم المستوطنات والأغوار الفلسطينية في خطوة خطيرة تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأوضح بيان صادر عن اللجنة المنبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية اليوم من مقرها بالعاصمة المغربية أن عملية الضم هو تحد سافر للمجتمع الدولي وتدمير لأي إمكانية لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بسبب التعنت الإسرائيلي.وأضاف البيان أن اللجنة أكدت أن أي خطوات أحادية الجانب يقوم بها المحتل ستواجه برفض فلسطيني وعربي ودولي ومن كافة الدول التقدمية ومحبي السلام حول العالم، داعيةً الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بدوره ودعوة الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي للانعقاد واتخاذ القرارات اللازمة لثني إسرائيل عن القيام بهذه الخطوة لما لها من آثار مدمرة.وأضافت اللجنة أن أي حل للقضية الفلسطينية لا يكون بغير حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.// انتهى //02:47ت م0277