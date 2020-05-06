أملج 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسكرم محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم فرق تطوعية تتبع لجمعية البر والخدمات الاجتماعية ولجنة التنمية الاجتماعية، نظير تفانيهم وعملهم الذي أسهم في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه.وأوضح مدير العلاقات العامة بجمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج محمود ناهض الزراع أن الفريق التطوعي المكرم من قبل محافظ أملج، هو فريق صحي إغاثي تقني يتكون من مجموعة من الشباب ذوي الخبرة يعملون ويشاركون في توزيع وجبات إفطار صائم و العديد من الأعمال التطوعية الأخرى التي تنفذها الجمعية.من جهته أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأملج مساعد غيث الحبيشي أن الفريق التطوعي التابع للجنة وحظي بالتكريم، يعمل على إيصال السلال الغذائة للجاليات بالتعاون مع جمعية الرويضات ومشروع حفظ النعمة ووجبات إفطار صائم التي تنفذها جمعية الدعوة وتوعية الجاليات، وكذلك خدمة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر رجال الأمن والممارسين الصحيين عن طريق توصيل مايتحتاجون إليه من مستلزمات طبية وغذائية إلى منازلهم.// انتهى//03:02ت م0278