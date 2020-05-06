رياضي / إنترناسيونال أول الأندية البرازيلية استئنافًا للتدريبات بعد توقف 50 يوماً بسبب أزمة كورونا
الأربعاء 1441/9/13 هـ الموافق 2020/05/06 م واس
بورتو أليجري 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واس
عاود إنترناسيونال بورتو أليجري البرازيلي لكرة القدم تدريباته مساء اليوم، ليصبح أول ناد برازيلي يستأنف التدريبات، بعد توقف دام أسابيع بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
وذكر النادي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بعد اتباع كل القواعد النظامية، أدى الفريق وحداته التدريبية الأولى"، في حين أظهرت الصور قياس درجات حرارة اللاعبين على أرض الملعب وكيف مارس اللاعبون تدريبات الركض وكذلك باقي التدريبات.
ويأتي استئناف التدريبات بعد نحو 50 يومًا من توقف فعاليات الموسم في البرازيل.
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