بورتو أليجري 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسعاود إنترناسيونال بورتو أليجري البرازيلي لكرة القدم تدريباته مساء اليوم، ليصبح أول ناد برازيلي يستأنف التدريبات، بعد توقف دام أسابيع بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.وذكر النادي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بعد اتباع كل القواعد النظامية، أدى الفريق وحداته التدريبية الأولى"، في حين أظهرت الصور قياس درجات حرارة اللاعبين على أرض الملعب وكيف مارس اللاعبون تدريبات الركض وكذلك باقي التدريبات.ويأتي استئناف التدريبات بعد نحو 50 يومًا من توقف فعاليات الموسم في البرازيل.// انتهى //03:04ت م0279