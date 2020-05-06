المدينة المنورة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة معملاً للخياطة داخل سكن عمال، ما يصنف مخالفة للأنظمة الخاصة بممارسة هذا النشاط.وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تحفظت على 16 مكينة خياطة، وقامت بتحويل 5 وافدين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وأهابت الأمانة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر بالأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.//انتهى//03:15ت م0280