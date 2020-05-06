لوس أنجلوس 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلنت هيئة رابطة المحترفين والمحترفات لكرة المضرب، والاتحاد الدولي للعبة، اليوم، أن صندوق الإغاثة الذي أنشأته في 21 إبريل الماضي لدعم اللاعبين المتأثرين بتعليق المنافسات بسبب جائحة كورونا، جمع أكثر من ستة ملايين دولار.وجاء في بيانهما المشترك أن المبلغ سيوزع على 800 لاعب ولاعبة في منافسات الفردي والزوجي، وفق تصنيف اللاعبين والجوائز المالية" التي حصلوا عليها سابقًا في الدورات والبطولات التي شاركوا فيها.يذكر أنه منذ انتشار فيروس كرورنا المستجد ألغيت العديد من البطولات، من أبرزها بطولة ويمبلدون، فيما أجلت بطولة رولان غاروس من مايو إلى سبتمبر القادم.// انتهى //03:49ت م0284