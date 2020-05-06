الباحة 12 رمضان 1441هـ الموافق 06 مايو 2020م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على موثوقية النظام الكهربائي ومستوى الخدمات المقدمة من الشركة لأهالي المنطقة ، كما اطلع سموه على المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الباحة .جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه اليوم عن بُعد مع وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي ، ومعالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالرحمن المهنا، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري ، ورئيس القطاع الجنوبي عبدالرحمن السلولي ، ومدير إدارة كهرباء الباحة صالح العسيري، وعدد من المسؤولين بالوزارة وهيئة تنظيم الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.وفي بداية الاجتماع المرئي قدم رئيس القطاع الجنوبي عبدالرحمن السلولي عرضاً عن خدمات ومشاريع الشركة بالمنطقة ومؤشرات الأداء للخدمة الكهربائية.واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة، وتأكيده ضرورة تنفيذ عدد من المحاور التي تخدم تحسين مستوى الخدمات الكهربائية بالمنطقة.من جهته أعرب وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حرصه المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها، مؤكداً أن وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء ستعملان على تنفيذ توجيهات سموه وإطلاعه أولاً بأول على ماسيتم اتخاذه من إجراءات خلال المدة القادمة.// انتهى //04:10ت م0285