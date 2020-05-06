الأمم المتحدة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسأكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 40 مليون شخص في أنحاء غرب أفريقيا سيواجهون نقصاً حاداً في الغذاء في الأشهر المقبلة، فيما تضيف جائحة ( كوفيد - 19 ) عاملاً جديداً يزيد من ضَعف الناس.وناشدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز في تصريح اليوم بالدعم المستمر من المجتمع الدولي لجهود المساعدة العالمية للوكالة، محذرةً من أن فيروس كورونا المستجد يعرّض السكان الضعفاء بالفعل الذين فروا من النزاعات المسلحة وعانوا من تغيّر المناخ وحالات الطوارئ لخطر أكبر.وقالت : "يجب أن نواصل مساعدتنا عبر المنطقة، خاصة في أماكن مثل الساحل الأوسط، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ونيجيريا، والكاميرون ."وأوضح برنامج الأغذية العالمي في بيان أن القيود المفروضة على الحركة من الممكن أن تؤثر أيضاً على المزارعين مع اقتراب موسم الزراعة، محذراً من أن "الاستجابة غير الكافية" للاحتياجات الحالية، وأنها "ستعرّض في المستقبل رفاهية ملايين الأشخاص في المنطقة للخطر، ولا سيما النساء والأطفال الصغار ".وأعلن برنامج الأغذية العالمي حاجته بشكل عاجل إلى مبلغ إضافي قدره 574 مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدة حاسمة للأشهر الستة المقبلة في غرب أفريقيا، ومن المرجح أن تزداد هذه المتطلبات في الأسابيع المقبلة حيث يتم تحليل تأثير جائحة فيروس كورونا بشكل كامل.// انتهى //04:16ت م0286