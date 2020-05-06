واشنطن 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسحذرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اليوم من زيادة الهجمات الإلكترونية ضد القطاعات الصحية التي تتصدى لوباء كورونا الفيروسي من قبل مجموعات إجرامية منظمة "مرتبطة في كثير من الأحيان مع جهات حكومية أخرى".وأصدرت وكالات الأمن السيبراني للبلدين تحذيراً مشتركاً للعاملين في مجال الرعاية الصحية والبحوث الطبية، وحثتهم على تحسين أمن كلمات المرور الخاصة بهم وسط تزايد التهديدات ضدهم.وقالت الوكالة الأمريكية للأمن السيبراني وأمن البنية التحتية والمركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا: إنهما لاحظا "حملات إلكترونية ضارة تستهدف المنظمات المشاركة في الاستجابة للفيروس التاجي".وأضافت الوكالتان أنهما اكتشفتا تكتيكات واسعة النطاق من قبل المتسللين الذين يحاولون الوصول إلى الحسابات من خلال كلمات المرور شائعة الاستخدام، وتستهدف بالأساس هيئات الرعاية الصحية ومنظمات البحوث الطبية.// انتهى //04:42ت م0289