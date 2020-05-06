كانبيرا 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسأبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى متدنٍّ تاريخي هو 0.25 %.وجاء في الاجتماع الشهري لمجلس إدارة المصرف الذي عقدته اليوم أنه يلتزم ببذل قصارى جهده لدعم الوظائف والدخل والشركات خلال هذه المدة الصعبة، والتأكد من أن البلاد في وضع جيد للتعافي المتوقع.كما أنه لن يقوم بزيادة معدل الفائدة النقدية حتى إحراز تقدم في مجال التوظيف، وهو واثق من أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2 - 3 %.// انتهى //04:57ت م0290