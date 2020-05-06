مدريد 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسجدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم التزامه بإقامة مباراة نهائي كأس الملك وسط حضور جماهيري كامل.وكان الاتحاد الإسباني قد أجّل لقاء أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد في نهائي كأس الملك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط رغبة الفريقين في وجود الجماهير.وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد ألمح إلى ضرورة إقامة نهائي كأس الملك قبل الثالث من أغسطس المقبل لتحديد هوية المتأهل إلى النسخة المقبلة للدوري الأوروبي ما يعني ضرورة إقامتها بدون جماهير.وفي حال الاستجابة لرغبة اليويفا ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يقام فيها نهائي كأس ملك إسبانيا بدون جمهور.// انتهى //05:04ت م0292