مكسيكو سيتي 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واسارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بمرض ( كوفيد - 19 ) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 26 ألفاً و 25 حالةً بعد تسجيل 1120 حالة إصابة جديدة.وذكر المسؤول بوزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا في مؤتمر صحفي الليلة أن حالات الوفاة ارتفعت كذلك إلى 2507 متوفين بعد تسجيل 236 حالة جديدة.وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 6708 حالات، إلى جانب 16 ألفاً و 99 حالة مشتبها بها.// انتهى //05:37ت م0293