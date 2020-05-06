الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسيعقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر غداً الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً لقاء افتراضياً مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعدين واللجنة الوطنية للأسمنت، بمشاركة عدد من المستثمرين والمهتمين في قطاع التعدين.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مبادرات كلنا مسؤول، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، إذ سيسلّط فيه معاليه الضوء على حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها قطاع التعدين ضمن حزمة مبادرات اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عليهم في ظل جائحة كورونا.ويُنتظر أن يتطرق اللقاء للتطورات والمنجزات الخاصة بمبادرات إستراتيجية التعدين، ومستقبل الاستثمار في هذا القطاع، الذي تطمح الحكومة فيه بأن يكون أحد الركائز المهمة حسب رؤية المملكة 2030.وسيشارك في هذا اللقاء كل من وكيل الوزارة للثروة المعدنية المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس صالح السفري.// انتهى //05:39ت م0294