الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:محمد بن ناصر يدشن حملة «أسر السجناء مسؤوليتنا»أمير تبوك يطلع على جهود الإدارات والجمعيات الأهلية المشاركة بحملة يداً بيدفيصل بن مشعل يلتقي مدير الشؤون الإسلامية بالقصيمأمير المدينة يدشن مشروعات صحية بكلفة 628 مليون ريالالشورى يقر تخويل وزير التعليم في ترشيح رؤساء الجامعاتالسديس يُدشن مبادرة «معاً محترزون»سقوط صاروخين حوثيين على عمران وصعدة«عودة» تتيح السفر لجميع الجنسيات«الداخلية» تعلن الأحكام والعقوبات لمخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة كوروناالإعلام المهني.. صمام أمان الوعي والتصدي للشائعاتالصحة: استمرار الفحص الموسع عبر خدمة موعدأكثر من 55 ألف زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائيةالشؤون الإسلامية تدشن مسابقة "الركن الرابع"الصحة العالمية: احتمال ظهور كورونا في حالات سابقةربع مليون حالة وفاة.. و3,5 ملايين إصابة حول العالمالصين ترسل مركبة جديدة إلى الفضاءغارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية للنظام السوريالإرياني: الميليشيا تحشد المدنيين إجبارياً لجبهات القتالالجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في تعزحملة اعتقالات واسعة لقيادات فلسطينية بارزة// يتبع //06:58ت م0003