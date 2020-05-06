عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/9/13 هـ الموافق 2020/05/06 م واس
الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
محمد بن ناصر يدشن حملة «أسر السجناء مسؤوليتنا»
أمير تبوك يطلع على جهود الإدارات والجمعيات الأهلية المشاركة بحملة يداً بيد
فيصل بن مشعل يلتقي مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم
أمير المدينة يدشن مشروعات صحية بكلفة 628 مليون ريال
الشورى يقر تخويل وزير التعليم في ترشيح رؤساء الجامعات
السديس يُدشن مبادرة «معاً محترزون»
سقوط صاروخين حوثيين على عمران وصعدة
«عودة» تتيح السفر لجميع الجنسيات
«الداخلية» تعلن الأحكام والعقوبات لمخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا
الإعلام المهني.. صمام أمان الوعي والتصدي للشائعات
الصحة: استمرار الفحص الموسع عبر خدمة موعد
أكثر من 55 ألف زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية
الشؤون الإسلامية تدشن مسابقة "الركن الرابع"
الصحة العالمية: احتمال ظهور كورونا في حالات سابقة
ربع مليون حالة وفاة.. و3,5 ملايين إصابة حول العالم
الصين ترسل مركبة جديدة إلى الفضاء
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية للنظام السوري
الإرياني: الميليشيا تحشد المدنيين إجبارياً لجبهات القتال
الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في تعز
حملة اعتقالات واسعة لقيادات فلسطينية بارزة
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