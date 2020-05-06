وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الالتزام للاحتواء ) : الأحكام والعقوبات التي أعلنتها وزارة الداخلية يوم أمس على المخالفين للإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد إنما هي استكمال لما تم اتخاذه سابقاً وتأكيد على أن الدولة عازمة - بحول الله وقوته - على مكافحة تفشي الفيروس باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة لكل من لا يلتزم بها، وأن الأمر لا هوادة فيه، بل الحزم في تطبيق تلك الإجراءات هو ما سيكون، فالأمر يتعلق بأمن وسلامة المجتمع، وأن كل من تسوّل له نفسه عدم اتباع التعليمات بحذافيرها سيلقى الجزاء الرادع.وأضافت : المملكة كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية تحسباً لانتشار الفيروس، وجندت كل إمكاناتها وأجهزتها من أجل الحد من انتشاره، وقدمت صحة الإنسان على أي اعتبار آخر، وهو أمر غير مستغرب على قيادتنا التي دائماً ما عودتنا على العمل الجاد لكل أمر فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأيضاً المقيم على أرض بلادنا، وما اتخذ من إجراءات في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا إنما يأتي في هذا الإطار.وختمت : دولتنا - نصرها الله - قامت بكل ما يلزم صحياً واقتصادياً وأمنياً من أجلنا، ومن أجل سلامتنا، ودورنا يكون بالالتزام بكل الإجراءات والتعليمات التي ما اتخذت إلا لما فيه صالحنا وصالح وطننا، حتى نتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر الممكنة بعون الله وتوفيقه، والتي أثبتت أننا شعب لديه من الوعي والإدراك ما نفتخر به، وكنا عند حسن ظن قيادتنا بنا بوعينا والتزامنا، والتصرفات الفردية غير المسؤولة لا تعكس أبداً ما نحن عليه من التزام جاد، وتلك التصرفات غير المسؤولة ستلقى جزاءها الذي تستحق، فلا مجال للتهاون مع فئة لا تعرف مصلحة نفسها.// يتبع //06:58ت م0004