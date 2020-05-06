أديس أبابا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسقرر الاتحادان الإثيوبي والليبيري لكرة القدم إلغاء الموسم الكروي المحلي، دون تحديد بطل مع إلغاء الصعود والنزول، وذلك بعد صعوبة استئناف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.وأوضحت تقارير صحفية في إثيوبيا أن الاتحاد لن يقدم مشاركين في بطولتي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للموسم المقبل.وسجلت إثيوبيا 145 حالة إصابة بفيروس كورونا مع وفاة أربعة أشخاص، أما ليبيريا فسجلت 166 حالة مع وفاة 18 شخصًا.ويذكر أنه انتهت أمس مهلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للاتحادات الأعضاء للكشف عن خطة إنهاء الموسم سواء بالاستئناف أو الإلغاء.// انتهى //08:27ت م0011