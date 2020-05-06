باماكو 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، عن مقتل 380 مدنيًا على الأقل نتيجة هجمات مسلحة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020.وأضاف بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة اليوم، أن مالي شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020 ، تنفيذ 232 اعتداء مسلحا، في الشمال والمناطق المركزية في البلاد.ولفت البيان النظر إلى أن الاعتداءات المسلحة جرى تنفيذها إما من قبل التنظيمات الإرهابية أو نشبت إثر نزاعات بين المجموعات العرقية.// انتهى //09:13ت م0013