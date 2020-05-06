عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1441/9/13 هـ الموافق 2020/05/06 م واس
المدينة المنورة 13 رمضان 1441هـ الموافق 6 مايو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات بدر والعيص وينبع ووادي الفرع .
وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر حتى السابعة مساءً .
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