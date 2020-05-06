المدينة المنورة 13 رمضان 1441هـ الموافق 6 مايو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات بدر والعيص وينبع ووادي الفرع .وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر حتى السابعة مساءً .// انتهى //09:36ت م0016