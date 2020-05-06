بوينس أيرس 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين خمسة آلاف حالة يوم الثلاثاء وفقا للتقرير اليومي لوزارة الصحة.وقالت الوزارة إن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس ارتفع بواقع 134 إلى 5020 حالة، فيما زاد عدد الوفيات إلى 264 .ونجحت الأرجنتين في إبطاء ارتفاع الإصابات الجديدة بفرض إجراءات عزل عام صارمة على مستوى البلاد لا تسمح لسكان المدن الكبيرة بمغادرة منازلهم إلا للأعمال الضرورية أو حالات الطوارئ أو شراء البقالة ولوازم الأسرة.وخففت بعض المراكز الحضرية الأصغر بعض القيود لكنها ما تزال تحت حجر صحي مفروض في أنحاء البلاد حتى العاشر من مايو على الأقل.// انتهى //09:46ت م0017