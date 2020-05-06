القاهرة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تكثيف الاستعداد لعودة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أن العزل الصحي إجباري للعالقين العائدين من الخارج.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين حتى أمس 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 وفاة.وسلّطت الضوء على إدانة جامعة الدول العربية قرار مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة الخليل ومصادرة أراضيها لإنشاء طرق خاصة لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده.وتحدثت عن إعلان السلطة الفلسطينية تمديد حالة الطوارئ السارية في الأراضي الفلسطينية شهرًا إضافيًا للحد من تفشي وباء "كورونا"، وكذلك توصية مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة بتمديد إجراءات العزل العامالمتخذة لاحتواء الوباء حتى 24 مايو الجاري.وتطرقت إلى إعلان الحكومة الأمريكية اعتزامها اقتراض مبلغ 3 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي من أجل تمويل الرعاية الصحية بعد تصاعد ضغوط فيروس" كورونا" الاقتصادية، ليصل إجمالي الدينالأمريكي إلى 25 ترليون دولار.وأخبرت صحف مصر في متفرقات أخرى عن قيام قوات الجيش الليبي أمس بصد هجوم مسلح على قاعدة "الوطية" الجوية، التي تقع أقصى الغرب الليبي بالقرب من الحدود التونسية.// انتهى //10:15ت م0018