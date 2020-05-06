البدائع 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسوزعت جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع أكثر من 970 وجبة استفاد منها العديد من الأسر المحتاجة التي تأتي ضمن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم "نهر العطاء".وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن علي التويجري أن الجمعية تستهدف الفئات المحتاجة من الأسر للتخفيف من أعبائها وسد احتياجاتها في ظل هذه الظروف.// انتهى //10:38ت م0021