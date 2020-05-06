الخرطوم 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان السودان تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 778 إصابة متضمنة 45 وفاة و 70 حالة شفاء.وركزت على تأكيد رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي أمس تمسكه بتجميد نشاط الحزب في قوى الحرية والتغيير، وإجراء إصلاحات جذرية في التحالف الحاكم بالسودان.ونشرت إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت أمس صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.وعرجت على ترحيب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية الراهنة.ولفتت الانتباه إلى ادانة جامعة الدول العربية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاصة وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي وتدنيسه ومواصلة تهويده.وإشارت صحف السودان إلى قصف مقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني ستة كهوف تستخدم كقاعدة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق.// انتهى //10:40ت م0022