عام / سمو أمير منطقة جازان يعزي محافظ الطوال في وفاة والدته
الأربعاء 1441/9/13 هـ الموافق 2020/05/06 م واس
جيزان 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وأفراد أسرته ، في وفاة والدتهم - رحمها الله -.
وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جانبه عبر محافظ الطوال وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.
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