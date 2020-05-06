عام / "الأرصاد": أمطار رعدية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
الأربعاء 1441/9/13 هـ الموافق 2020/05/06 م واس
الطائف 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية ، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: "أضم، والطائف، والعرضيات ، وميسان"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
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11:16ت م
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