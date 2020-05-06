القاهرة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع المنظمة الكشفية العربية ندوة رقمية بعنوان "الدعم النفسي للأطفال في ظل جائحة كورونا"، بمشاركة أكثر من 50 من مسؤولي الجمعيات الكشفية العربية ومديري البرامج والشراكات من 13 دولة عربية.ونوّه المشاركون في الندوة إلى أهمية العمل في ظل جائحة كورونا وما بعدها، وفق خريطة طريق تضع الجائحة في إطارها التاريخي بما تحمله من إيجابيات وسلبيات، وذلك بهدف حماية الأطفال صحيًا ونفسيًا والحد من تنامي العنف الأسري خلال فترة العزل المنزلي، وتوصيل رسائل حول مفاهيم التربية الصحيحة.ودعا المشاركون إلى ضرورة التعامل الآمن للأطفال مع الانترنت، مع التوسع في مفهوم التعليم عن بُعد، والتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمزيد من البحث والدراسة لعالم ما بعد كورونا وما سيحمله من تداعيات في المستقبل.// انتهى //11:21ت م0027