بغداد 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسقطت ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" مجهولة المصدر في محيط مطار بغداد الدولي اليوم، دون أن تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب بأن الصواريخ الثلاثة سقطت في ساعة مبكرة من فجر اليوم في محيط المطار، فيما عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاقها مع جهاز التوقيت "التايمر" في منطقة البكرية غرب العاصمة العراقية.ولم تورد الخلية مزيدًا من التفاصيل.// انتهى //11:30ت م0028