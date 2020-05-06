"تقرير وكالة السودان للأنباء (سونا) ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا"الخرطوم 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستعد الزراعة في السودان من أحد أهم العناصر الرئيسة وتمتلك أراضيَ تتكون من السهول والأودية والهضاب والكثبان الرملية والجبال، ومعظم هذه المواقع غنية بالمياه الجوفية.وتمد سنابل القمح في السودان تيجانها إذ تتطلع لموسم حصاد غير مسبوق هذا العام وقد غطت بلونها الذهبي أرجاء السودان في مساحة بلغت 750 ألف فدان اكتست حلة صفراء زاهية مبشرة بالخير ومحصولا وفيرا بدأت عمليات حصاده منذ الأسبوع الأخير من مارس المنصرم.وقد يفوق إنتاج هذا العام المليون طن في وسط البلاد بينما يتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، وغالبا ما كانت البلاد تنتج ما لا يتجاوز 15% إلى 17% من الاستهلاك لكن إنتاج هذا العام يتوقع أن يغطي 50% من الاستهلاك المحلي بينما تغطي الدولة الفرق عن طريق الاستيراد.وتقول الإحصاءات الرسمية إنه يتوقع إنتاج من 6 إلى 8 ملايين جوال بولاية الجزيرة لوحدها - وسط السودان - حيث يقع مشروع الجزيرة، وقد شارفت عمليات حصاد المحصول الأصفر على الاكتمال في مساحة بلغت 423 ألف فدان بنسبة تشمل الجزيرة والمناقل وحقق الفدان إنتاجية بلغت في بعض الأقسام 32 جوالاً لأول مرة في تاريخ المشروع، بينما بلغ متوسط الإنتاجية في المشروع كله بين 18 - 20 جوالاً للفدان.وفي جولة عجلى في مناطق إنتاج القمح هذا العام تشير إلى أنه في ولاية النيل الأبيض بلغت جملة المساحات المزروعة (81803)، بمتوسط إنتاجية بلغ 14,3جولا للفدان، فيما بلغت جملة المساحات المزروعة بالقمح بولاية سنار - وسط السودان -، (1530) فدانا موزعة على الثلاثة مشاريع مروية بالولاية، وتشمل سنار (255) فدانا وشركة الوفاق 1200 وشركة الرماش 75 فدانا، وبلغ متوسط إنتاج الفدان 13 جوالا، وتستهدف الولاية بحسب وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية زراعة 12 ألف فدان الموسم الشتوي المقبل.وفي شماب السودان فقد تمت زراعة (133) ألف فدان بالولاية الشمالية، شمال الخرطوم، بمتوسط (17) جوالا للفدان، فيما أنتجت بعض المشاريع بالولاية (30-32) جوالا، بينما تمت زراعة (66 ألف و435) فدانا بكسلا شرق السودان بمتوسط إنتاجية تسعة جوالات.وبولاية نهر النيل بلغت مساحات زراعة القمح (43) ألف فدان وفاق متوسط إنتاجية الفدان (25) جوالا، وتشتهر ولاية نهر النيل إلى جانب زراعة القمح في الشتاء بزراعة الفول المصري، والحمص، والثوم والشمار والخضار، والأعلاف، والبطاطس، بجانب محاصيل بستانية ولكنها عزت نجاح الموسم الزراعي الشتوي لبرودة الطقس وخلو الموسم من الآفات الحشرية والنباتية.ومن حيث استلام المحصول الإستراتيجي من المزارعين فقد حددت الدولة سعرا تركيزيا لشراء المحصول وهو (3500) جنيه للجوال، وذلك تشجيعا للمنتج والاستفادة من المحصول كمخزون إستراتيجي.// يتبع //11:37ت م0032

وشكل دولة رئيس الوزراء في السودان الدكتور عبدالله حمدوك لجنة عليا لإنجاح الموسم الزراعي، انبثقت منها لجان بالولايات المنتجة للقمح لمتابعة موسم زراعة القمح وتوفير الحل الأني للتحديات والمعضلات التي تواجه سير عمليات الحصاد لتتلافى في وقتها.وأثمر عمل اللجنة بتحقق النجاح لزراعة محصول القمح، إذ واجهت المزارعين تحديات في بداية موسم الحصاد تمثلت في نقص الوقود والخيش الذي يعبأ فيه المحصول.وفوق ذلك وإظهارا لجدية الحكومة في هذا الموسم دفع جهاز المخابرات العامة منذ بداية إبريل المنصرم أكثر من ثلاثمائة عنصر من عناصره المتخصصة في أنشطة الأمن الاقتصادي والزراعي تحديدا لتأمين عمليات حصاد القمح، في كل من (الجزيرة ، وكسلا ، والنيل الأبيض، ونهر النيل، وسنار، والشمالية ومشروع الرهد الزراعي).وقالت المخابرات: إن القوات تهدف للحد من عمليات التهريب والمضاربة في عملية الشراء، فضلاً عن متابعة عمليات النقل والترحيل والتخزين في المواعين المخصصة، وتوفير الوقود وعملت على حل المشكلات التي طرأت خاصة شح الوقود وقلة الحاصدات ومواعين التخزين.وفي إبريل أعلنت الحكومة اكتمال عملية حصاد القمح بنسبة 98% في المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الشتوي، في وقت بدأت الاستعدادات للموسم الصيفي لزراعة حوالي 23 مليون فدان دون عقبات ذات بال.وأوضح عضو المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك أنه تم حصاد حوالي (4) ملايين ونصف طن ذرة، (700) ألف طن قمحا، وأن الزراعة حققت نسبة 38% من الصادرات بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.وأكد منتجون بمشروع الجزيرة والمناقل أن إنتاجية القمح للموسم الشتوي غير مسبوقة رغم التحديات التي واجهت الموسم في بدايته متمثلة في شح الجازولين وتذبذب الري، مما أخرج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج بجانب الخيش وشح الجازولين للحصاد، لافتين إلى أن هذه الإنتاجية تحققت بفضل عزيمة المنتجين وحرصهم على تحقيق إنتاجية تسهم في المخزون الإستراتيجي .وأكد رئيس اللجنة العليا للحصاد بمشروع الجزيرة والمناقل وممثل المزارعين إبراهيم عثمان على أن إنتاجية القمح للموسم الشتوي غير مسبوقة حيث حقق الفدان إنتاجية (32) جوالاً لأول مرة في بعض الأقسام، بينما بلغ متوسط الإنتاجية (18 – 20) جوالاً للفدان.وقال إبراهيم:" إن إنتاجية مشروع الجزيرة فقط تسهم بنسبة 30% من حاجة البلاد للقمح، داعيًا إلى وضع سياسات محفزة للمنتجين لزيادة المساحات في الموسم المقبل، ووضع أسعار تتناسب مع تكلفة الإنتاج بجانب توفير مياه الري التي تمثل أهمية كبيرة في نجاح الموسم الزراعي.ويقول نقابيون بمشروع الجزيرة:" إن نجاح موسم حصاد القمح يوفر للمخزون الإستراتيجي للبلاد نحو (3 إلى 4) شهور من الخبز.وأفادت إحصاءات البنك الزراعي أن جملة تمويل العروة الشتوية بلغ (5) مليارات جنيه لمساحة (410) ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها (155) ألف فدان تمويل فردى (255) ألف فدان تمويل عبر إدارة مشروع الجزيرة، مبينة أن جملة تمويل الموسم الماضي لكل السودان بلغت (19) مليار جنيه.وتعطي جميع المؤشرات حول زراعة محصول القمح لهذا الموسم 2020 الأمل والتفاؤل بأن السودان سيحقق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية المهمة وتمزيق فاتورة استيرادها في المواسم المقبلة.// انتهى //11:37ت م0033