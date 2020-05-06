رام الله 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" أكد فيها على أنه إذا أعلنت إسرائيل أنها ستضم ولو سنتمترا واحدا، فسنعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الولايات المتحدة الأمريكية.ونقلت أخبار فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن إجراءات جديدة تتيح عودة النشاط الاقتصادي بالتدرج، مع التأكيد على إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات والالتزام بكافة التدابير الوقائية، وذلك بالتزامن مع تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 543 مصابًا.وأشارت صحف الأربعاء إلى إدانت جامعة الدول العربية مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة الخليل، والاستيلاء على أراضيها.وأولت اهتمامًا بإحصاءات نادي الأسير الفلسطيني التي أكد فيها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 600 مقدسي من جميع الفئات، منذ مطلع العام الجاري 2020.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيًا من القدس المحتلة، واعتقال موظفي بلدية بيت عوا جنوب غربي الخليل.ونشرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)، إذ أودى بحياة 256,787 شخصًا في دول العالم، فيما بلغ عدد المصابين المعلن 3 مليون و 708 آلاف و604 أشخاص، تعافى منهم أكثر من مليون و234 ألف مريض.// انتهى //12:00ت م0035