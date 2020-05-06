بيروت 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج اللقاء التشاوري الذي سيعقد اليوم في القصر الرئاسي بدعوة من الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رؤساء الكتل النيابية في ظل اعتذار عدد من رؤساء الكتل الفاعلة مما يؤشر الى تصاعد حدة الخلاف والتوتر القائم على الساحة السياسية.وتطرقت إلى تأكيد هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيًا من مدينة القدس معظمهم من القيادات والمسؤولين في مؤسسات رسمية فلسطينية.وتحدثت صحف الأربعاء عن اشتباك قوة أمنية عراقية في محافظة كركوك شمال العراق مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي.وأشارت إلى إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المرتزقة المجندين من قبل تركيا للقتال في ليبيا ارتفع إلى 11 ألف بينهم 261 قتلوا في المعارك.وأخبرت عن اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له أمس أن إطلاق الرئيس الأسبق جورج بوش الابن حملة غزو العراق عام 2003م كان أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ الولايات المتحدة.وأوردت صحف لبنان إعلان منظمة الصحة العالمية أمس أنها لم تفاجأ من محتوى تقرير يشير إلى أن فيروس كورونا ظهر في فرنسا في شهر ديسمبر الماضي أي قبل الإعلان الرسمي عن تسجيل إصابات في البلاد.// انتهى //12:07ت م0037