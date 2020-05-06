إسلام آباد 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم موافقة الحكومة على تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة في باكستان بسبب فيروس كورونا ابتداءً من التاسع من مايو الجاري.وأشارت إلى اتصال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بنظيره العماني يوسف بن علوي لتبادل وجهات النظر حول جائحة فيروس كورونا المستجد.وسلطت الضوء على الخسائر الاقتصادية التي تواجهها باكستان بسبب الإغلاق العام المفروض في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.وأخبرت عن تسيير الخطوط الجوية الباكستانية رحلات إضافية لإعادة الباكستانيين العالقين في مختلف الدول.وعرجت على استعداد السلطات الباكستانية لاستقبال موجة حر قاسٍ متوقعة خلال الأيام القادمة في المناطق الجنوبية من البلاد.وتناقلت صحف باكستان في متفرقاتها إعلان الجيش الأفغاني مقتل 16 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان إثر غارة جوية على إقليم بلخ شمال أفغانستان، ووقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في ولاية غوجارات الهندية، ولجوء الصين إلى الوسائل التكنولوجية كالروبوتات وكاميرات المراقبة لتجنّب موجة جديدة من وباء كورونا.// انتهى //12:23ت م0040