الكويت 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 27ر13 نقطة، ما نسبته 27ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 6ر4908 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر125 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5ر27 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 5974 صفقة.وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 25ر0 في المئة، ما يعادل 48ر10 نقطة، ليصل عند مستوى 5ر4161 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 7ر2 مليون دينار، نتيجة تداول 3ر46 مليون سهم عبر تنفيذ 1912 صفقة.وارتفع مؤشر السوق الأول 69ر14 نقطة، ليبلغ مستوى 5ر5288 نقطة بنسبة صعود بلغت 28ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 5ر27 مليون سهم تمت عبر 4062 صفقة بقيمة 8ر24 مليون دينار.وحقق مؤشر (رئيسي 50) مكاسب بنسبة 31ر0 في المئة أو 7ر12 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 2ر4071 نقطة ، من خلال تداول 5ر37 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 1ر2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1378 صفقة.// انتهى //13:45ت م0059