كييف 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الــ 24 ساعة الماضية، 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13184 إصابة.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأوكرانية (يوكرينفورم) عن وزير الصحة مكسيم ستيبانوف قوله "إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا ارتفع بمقدار 487 شخص من بينهم 27 طفلًا و72 من العاملين في المجال الطبي"، مضيفًا أن 118 شخصًا نقلوا إلى المستشفى، بينما سُجلت 11 حالة وفاة، معظمهم كانوا مصابين بأمراض مصاحبة.// انتهى //13:47ت م0060