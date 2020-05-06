مسقط 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 15ر3473 نقطة منخفضًا بـ 01ر20 نقطة، ما نسبته 573 ر0 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 16ر3493 نقطة.وبلغت قيمة التداول 543 ألفًا و526 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 5ر61 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها مليونًا و411 ألفًا و964 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 120ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //14:22ت م0070