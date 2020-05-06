رفحاء 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسوزعت جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ،34 جهازًا لوحيًا مع بطاقات البيانات، على المستفيدين من خدماتها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقينة المعلومات "العطاء الرقمي "، وحملة " كلنا عطاء ".وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فروان بن سعد الفروان لـ"واس" أن هذه المبادرة تأتي استشعارًا بأهمية التقنية وحق الجميع الوصول لها، ودعما للطلاب من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال تعليمهم وتمكين الأسر محدودة الدخل من التعليم عن بعد, مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن التعاون مع مختلف القطاعات والإدارات لتعزيز دور الجمعية ورسالتها في تنمية شخصية اليتيم ورعايته، مؤكدًا سعي الجمعية لتقديم منظومة متكاملة من البرامج والخدمات لرعاية اليتيم وأسرته .// انتهى //14:49ت م0077