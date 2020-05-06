بروكسل 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجّلت بلجيكا 110 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان انها سجّلت 272 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50781 حالة، مشيرةً إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 116 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 290 شخصًا بعد تعافيهم.// انتهى //14:53ت م0080