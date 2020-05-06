ماسيرو 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسبدأت مملكة ليسوتو الأفريقية اليوم، في إجراءات رفع الحجر الصحي، بعد تأكد خلوها من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد رئيس وزراء ليسوتو توم ثاباني، أنه تم إعادة فتح المدارس وبعض المرافق الحيوية بشكل تدريجي بعد خمسة أسابيع من الإغلاق العام، مع الحفاظ على بعض إجراءات الوقاية، مشيرًا إلى أن دور العبادة لن تستقبل أكثر من 50 شخصًا، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن العامة وتقليل طاقات العمل بها خلال العودة التدريجية.وأكد أن بلاده ستبدأ حملة واسعة لإجراء اختبارات الإصابة بالفيروس.وليسوتو هي البلد الأفريقي الوحيد من بين 54 بلدًا أفريقيًا التي لم يتم فيها تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم.// انتهى //14:57ت م0081