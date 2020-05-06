الباحة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الباحة، برنامجاً دعوياً يشتمل على عدد من المحاضرات يلقيها عدد من المشايخ والدعاة، حيث تبدأ اليوم وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الفضيل، وذلك من خلال البث المباشر .وقد اشتملت المحاضرات على عدد من الموضوعات منها توجيهات رمضانية، وفضل الصدقة، وتربية الأبناء في رمضان، واغتنام رمضان، وزكاة الفطر، وانتصف الشهر، وغيرها من المواضيع الخاصة بهذا الشهر الفضيل.ويأتي هذا البرنامج ضمن المناشط الدعوية التي تنفذها الوزارة بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لبيان فضل هذا الشهر واغتنام أيامه ولياليه بالذكر والدعاء والصدقة والتقرب إلى الله سبحانه وبيان حال السلف الصالح فيه وايضاح سبل التقوى والطاعة.// انتهى //15:30ت م0084